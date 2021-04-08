В Охотском море загорелся траулер с 80 моряками

В Охотском море загорелся траулер «Ахтиар». На борту рыболовецкого судна находятся более 80 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 8 апреля.

Траулер в момент инцидента находился в 200 километрах от Магадана. По информации агентства, возгорание произошло в подсобном помещении, охвачены огнем 150 коробов гофротары.

К месту происшествия отправилось спасательное судно «Справедливый». О пострадавших на данный момент ничего неизвестно. По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.

6 марта в акватории Японского моря загорелось рыболовное судно «Витим» с 30 российскими моряками на борту. Пожар начался в рыбном цеху судна в 12 милях на траверзе острова Аскольд.