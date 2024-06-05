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16:14, 5 июня 2024Россия

Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

Депутат Пскова Мнацаканян призвал расправиться с теми, кто критикует чиновников

Депутат Собрания Псковской области Армен Мнацаканян призвал расправляться с теми, кто критикует местных чиновников. Момент выступления попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Расстрига.

Парламентарий отметил, что сейчас непростое время, а враги, которые находятся в области, ищут повод, чтобы выразить недовольство властями.

По мнению депутата, с теми, кто не хочет видеть или любить местных чиновников, необходимо расправляться. «Это самое главное», — заключил он.

Ранее на Урале депутаты наказали коллегу за мат при общении с жителями. Опубликованный документ стал результатом рассмотрения парламентариями жалобы жителей поселка Третий Северный, которые заявили об использовании одной из депутатов Думы мата и угроз. Коллеги женщины сочли ее поведение нарушением депутатской этики.

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      Никита Абрамов
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