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12:20, 30 мая 2024Россия

Российская депутат поплатилась за мат и угрозы жителям

На Урале депутаты наказали коллегу за мат при общении с жителями

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock / Fotodom

На Урале депутат поплатилась за использование непечатной лексики при общении с избирателями. Решение Думы Североуральского городского округа Свердловской области опубликовано на сайте органа местного самоуправления.

Опубликованный документ стал результатом рассмотрения депутатами жалобы жителей поселка Третий Северный, жители которого заявили об использовании одной из депутатов Думы мата и угроз. Коллеги женщины сочли ее поведение нарушением депутатской этики.

Члену Думы Североуральского городского округа объявили публичное порицание. Помимо этого, жителям посоветовали обратиться в правоохранительные органы «для принятия мер административного воздействия».

Ранее жена депутата новосибирского горсовета назвала Новосибирск «Мухосранском». Так она ответила на критику в свой адрес и в адрес ее сына, который учится во Франции.

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      Алан Босиков
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