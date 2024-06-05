Детеныш тюленя приплыл к российским рыбакам в поисках спасения и попал на видео

В Баренцевом море детеныш тюленя приплыл к рыбакам в поисках спасения от косаток

В Баренцевом море детеныш тюленя приплыл к рыбакам в поисках спасения от атаковавших его косаток. Ситуация с животным попала на видео, кадры публикует сообщество «Мурманск — столица Арктики» в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, что рыбаки взяли животное на борт лодки и держат его на руках, при этом тюлень не сопротивляется. Во второй части видео россияне выпустили животное в безопасном месте.

«Скажи, повезло нам, да, мой хороший? Зайчик наш!» — прокомментировали спасение детеныша рыбаки, обращаясь к животному.

Ранее в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана.

