Детеныш тюленя приплыл к российским рыбакам в поисках спасения и попал на видео

В Баренцевом море детеныш тюленя приплыл к рыбакам в поисках спасения от атаковавших его косаток. Ситуация с животным попала на видео, кадры публикует сообщество «Мурманск — столица Арктики» в социальной сети «ВКонтакте».
На выложенных кадрах видно, что рыбаки взяли животное на борт лодки и держат его на руках, при этом тюлень не сопротивляется. Во второй части видео россияне выпустили животное в безопасном месте.
«Скажи, повезло нам, да, мой хороший? Зайчик наш!» — прокомментировали спасение детеныша рыбаки, обращаясь к животному.
Ранее в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана.