Дважды уклонявшегося от службы российского военного осудили на 5,5 года колонии

В Новосибирске военный Евстратов получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Дениса Евстратова, самовольно оставившего часть, к 5,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что военный решил временно уклониться от прохождения службы и 11 августа 2023 года уехал из части в Новосибирск. Спустя 13 дней его задержали дома сотрудники военной комендатуры. Также он не явился на службу в часть, к которой был прикомандирован, 17 октября. Его задержали 7 февраля. Военный был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор военному, хранившему найденное на полигоне ружье.