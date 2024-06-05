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13:25, 5 июня 2024Силовые структуры

Двое в масках напали с ножом на супругу экс-директора петербургского института

В Петербурге двое в масках напали на супругу экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двое неизвестных в масках напали с ножом на супругу бывшего директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел на даче супругов в Комарово. У пострадавшей диагностировали проникающие ранения. Сейчас она находится в больнице. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в московском районе Бибирево мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по общественному транспорту с пассажирами, пострадали два человека.

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      Екатерина Кашурникова
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