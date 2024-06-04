В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома и ранил двоих человек

В Москве мужчина обстрелял автобус из окна многоэтажки, два человека пострадали

В московском районе Бибирево мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по общественному транспорту с пассажирами, пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что стрельба велась из окна многоэтажки на Костромской улице. Ранения получили девушка и мужчина. Они находились в автобусе, который в этот момент пересекал Алтуфьевское шоссе, уточняет Baza.

На кадрах виден автобус, по которому велась стрельба, а также полицейские.

Пострадавшую девушку увезли в больницу, мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. Полиция ищет стрелка, который скрылся. В настоящее время правоохранительные органы оцепили место происшествия по периметру. Неизвестный использовал пневматическое оружие.

3 июня сообщалось, что в подмосковной Балашихе двое мужчин устроили стрельбу в подъезде жилого комплекса «Пехра». Неизвестные напали на мужчину, а когда он решил спрятаться в машине, стали стрелять. Очевидица отметила, что нападавшие были пьяны и приставали к прохожим.