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12:26, 3 июня 2024Силовые структуры

В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу

В подмосковной Балашихе двое мужчин устроили стрельбу

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В подмосковной Балашихе двое мужчин устроили стрельбу. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным издания, инцидент произошел в подъезде жилого комплекса «Пехра». Неизвестные напали на мужчину, а когда он решил спрятаться в машине, стали стрелять. Очевидица отметила, что нападавшие были пьяные и приставали к прохожим.

Водитель смог уехать, а мужчин задержали.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали пьяного 25-летнего военного, устроившего стрельбу в городе.

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      Екатерина Кашурникова
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