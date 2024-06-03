В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу

В подмосковной Балашихе двое мужчин устроили стрельбу

В подмосковной Балашихе двое мужчин устроили стрельбу. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным издания, инцидент произошел в подъезде жилого комплекса «Пехра». Неизвестные напали на мужчину, а когда он решил спрятаться в машине, стали стрелять. Очевидица отметила, что нападавшие были пьяные и приставали к прохожим.

Водитель смог уехать, а мужчин задержали.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали пьяного 25-летнего военного, устроившего стрельбу в городе.