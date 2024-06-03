Пьяный военный устроил стрельбу в российском городе

В Петербурге задержали пьяного военного, устроившего стрельбу в городе

В Санкт-Петербурге задержали пьяного 25-летнего военного, устроившего стрельбу в городе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне, 2 июня, на проспекте Маршала Жукова. Мужчина выпил и решил пострелять в воздух из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина. На военнослужащего составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ведомства, хулиган уже был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу расправой и причинение легкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что в Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу из нарезного ружья с балкона многоэтажного дома на улице Лермонтова.