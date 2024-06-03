Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 3 июня 2024Силовые структуры

Пьяный военный устроил стрельбу в российском городе

В Петербурге задержали пьяного военного, устроившего стрельбу в городе
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали пьяного 25-летнего военного, устроившего стрельбу в городе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне, 2 июня, на проспекте Маршала Жукова. Мужчина выпил и решил пострелять в воздух из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина. На военнослужащего составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ведомства, хулиган уже был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу расправой и причинение легкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что в Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу из нарезного ружья с балкона многоэтажного дома на улице Лермонтова.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

      В России попросили изменить законы для упрощения оплаты картами «Мир»

      Подмосковного воспитателя задержали за растление детей

      МИД Китая назвал причину неучастия в конференции по Украине в Швейцарии

      В МИД предупредили США о последствиях ударов ВСУ западным оружием по России

      В России предупредили об асимметричном ответе на атаки ВСУ

      Повышение ключевой ставки не помешало банкам кредитовать россиян

      Стало известно о долге звезды «Аншлага» перед налоговой

      Бойца СВО с инвалидностью силой вернули в часть для продолжения службы

      Командир «Ахмата» предсказал срок завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше