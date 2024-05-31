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08:11, 31 мая 2024Силовые структуры

В российском городе пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

В Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу из нарезного ружья с балкона

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу из нарезного ружья с балкона многоэтажного дома на улице Лермонтова. Об этом сообщает ЯСИА.

По данным издания, о стрелке в полицию сообщили утром 31 мая. Силовики приехали на вызов и задержали его. Они выяснили, что стрелял 40-летний местный житель, который уже 10 дней находится в запое. У него дома нашли и другое оружие, а также боеприпасы. Правоохранители все это изъяли.

В полиции сообщили, что мужчина не менее 10 раз выстрелил из зарегистрированного на его имя ружья по припаркованным во дворе дома двум иномаркам. Во время стрельбы с ним дома было двое детей.

Ранее в Шарыпово (Красноярский край) 53-летний местный житель бегал по городу с боевым карабином и целился в людей.

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      Варвара Митина
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