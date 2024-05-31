В российском городе пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

В Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу из нарезного ружья с балкона

В Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу из нарезного ружья с балкона многоэтажного дома на улице Лермонтова. Об этом сообщает ЯСИА.

По данным издания, о стрелке в полицию сообщили утром 31 мая. Силовики приехали на вызов и задержали его. Они выяснили, что стрелял 40-летний местный житель, который уже 10 дней находится в запое. У него дома нашли и другое оружие, а также боеприпасы. Правоохранители все это изъяли.

В полиции сообщили, что мужчина не менее 10 раз выстрелил из зарегистрированного на его имя ружья по припаркованным во дворе дома двум иномаркам. Во время стрельбы с ним дома было двое детей.

Ранее в Шарыпово (Красноярский край) 53-летний местный житель бегал по городу с боевым карабином и целился в людей.