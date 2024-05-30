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12:38, 30 мая 2024Силовые структуры

Россиянин с боевым оружием бегал по городу и пугал людей

В Красноярском крае мужчина с карабином бегал по городу и пугал людей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Шарыпово (Красноярский край) 53-летний местный житель бегал по городу с боевым карабином и целился в людей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчину задержали. Теперь правоохранители выясняют, зачем он это делал. Оружие было зарегистрировано, его изъяли.

Момент пробежки с винтовкой попал на видео, которым делится Telegram-канал. На кадрах видно, как мужчина с оружием бежит между припаркованных машин по пустой улице. Потом он останавливается и идет обратно, держа карабин перед собой.

Ранее в Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей города Пласт, устроивших стрельбу по людям из карабина «Сайга».

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      Варвара Митина
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