В российском городе произошла стрельба из карабина в ходе конфликта группировок

СК: в Челябинской области задержаны двое за стрельбу по людям из карабина

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей города Пласт, устроивших стрельбу по людям из карабина «Сайга». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В ночь на 17 апреля в больницу был доставлен 28-летний местный житель с огнестрельным ранением головы. Врачи не смогли его спасти. Второй пострадавший — 23-летний молодой человек — получил ранения в шею и тело. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. По данным СК, вечером 16 апреля у стелы на автотрассе Пласт — Кочкарь собрались две группы молодых людей для выяснения отношений на почве личной неприязни. Между ними произошел конфликт, сопровождаемый стрельбой из охотничьего карабина «Сайга».

В настоящее время следователи установили участников конфликта и допросили очевидцев. Задержанным будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об их аресте.

18 апреля сообщалось, что в Москве 22-летний юноша напал с ножом на 25-летнего мужчину из-за места на парковке. Потерпевший попросил автовладельца убрать машину, которую тот припарковал прямо у подъезда. Однако водитель разозлился и ранил его ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший с возможным сообщником сбежали.