Эксперт объяснил первенство Москвы в запуске беспилотного трамвая

Горшков объяснил разницу беспилотных трамваев Москвы и Петербурга

Директор «Ситуационно-информационного центра Минтранса России» Дмитрий Горшков рассказал, что в социальных сетях возникла дискуссия о том, действительно ли в Москве запущен первый в России беспилотный трамвай или первый был в Санкт-Петербурге. Он призвал понимать разницу между беспилотной технологией и автоматизацией движения городского транспорта.

«Данные научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, которые находятся в открытом доступе, говорят о том, что в Санкт-Петербурге реализована система помощи водителю (ADAS) с перспективой автопилотирования. Все-таки, здесь речь не идет о реализованных беспилотных технологиях. Понятно, что СМИ интерпретировали подобные формулировки для громких заголовков, но профессионалы должны понимать разницу. В материалах к этой встрече говорится о том, что в трамвае установлены две камеры и один радар. Очевидно, что они не могут охватить «обзором» всю местность вокруг транспортного средства, а значит, трамвай частично "слепой". Получается, что за «слепыми»‎ зонами при работе в такой конфигурации может следить только человек — в данном случае водитель», — отметил он.

По словам эксперта, одним из ключевых элементов по-настоящему беспилотной системы является компьютерное зрение, которое должно обеспечить полный контроль окружающей транспортное средство обстановки и днем, и ночью. В московском трамвае, судя по кадрам, которые публиковали СМИ, на борту установлено несколько лидаров, которые могут обеспечить обзор на 360 градусов и реагируют на изменения, напомнил он. Далее они передают данные искусственному интеллекту, который принимает решение за человека, а не помогает ему, подчеркнул эксперт.

«Здесь же реализуется автоматическое открытие/закрытие дверей, чего нет в питерском экспериментальном проекте, потому что система помощи водителю не предполагает наличие такого функционала. Еще одна важная технология, которая реализуется в столице — V2X (Vehicle-to-Everything). Это технология беспроводной связи транспортного средства с другими участниками дорожного движения и дорожной инфраструктурой. Трамвай умеет считывать информацию с датчиков, установленных на городской инфраструктуре, и принимать решения в зависимости от полученных данных. ‎ Автоматизировать работу трамвая также помогает цифровой двойник московских улиц, по которым он передвигается. В виртуальной реальности воссоздана окружающая обстановка с улично-дорожной сетью с точностью до сантиметров, включая дома и каждое дерево. Таким образом трамвай в деталях «знает» свой маршрут движения. Также такой трамвай благодаря датчикам отображается в системах Дептранса, где в режиме онлайн можно следить за передвижением беспилотного транспорта и анализировать ситуацию в районе проведения эксперимента», — сказал он.

