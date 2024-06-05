Эмили Ратаковски приспустила плавки перед камерой

Модель Эмили Ратаковски снялась в бикини для собственного бренда Inamorata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для собственного бренда купальников Inamorata. Соответствующая публикация появилась Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

32-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в оранжево-желтом бикини, приспустив с бедер плавки с тонкими завязками перед камерой. Кроме того, она поверилась к фотографу спиной и продемонстрировала подтянутую фигуру с данного ракурса.

При этом в качестве украшений знаменитость выбрала золотые круглые серьги, чокер с небольшой подвеской и кольца. Кроме того, она распустила свои волосы.

В мае Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для модного бренда Good American, создательницей которого является телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян. Тогда модель предстала на опубликованном фото в зеленом бикини и расстегнутых белых шортах.

