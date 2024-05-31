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10:20, 31 мая 2024Ценности

Эмили Ратаковски расстегнула шорты перед камерой

Модель Эмили Ратаковски расстегнула шорты для бренда Good American

Фото: @alexleese

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для модного бренда Good American, создательницей которого является телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) манекенщицы.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость предстала в зеленом бикини и расстегнутых белых шортах с высокой посадкой. При этом она широко раздвинула ноги перед камерой и положила руки на голову, согнув их в локтях.

Кроме того, Ратаковски поделилась еще одним фото, на котором она позировала в голубых джинсах с высокой посадкой и синем бюстгальтере от купальника, лежа на диване. Ее образ дополняли кольца, украшенные массивными камнями.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала откровенное фото фанатам. Тогда модель поделилась в своих соцсетях черно-белым коллажом, на котором она запечатлена в крошечном бикини.

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      Карина Черных
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