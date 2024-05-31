Эмили Ратаковски опубликовала фото в крошечном бикини

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлен черно-белый коллаж. На нем знаменитость предстала в крошечном бикини, частично оголяющий ее грудь.

В описании к посту звезда отметила, что в коллекции бренда Inamorata, создательницей которого она является, появится новая коллекция купальников.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски посетила Гран-при Монако «Формулы-1» в откровенном наряде. Уточнялось, что модель появилась на соревнованиях в распахнутой гоночной куртке, которая обнажала ее грудь.