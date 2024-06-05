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10:07, 5 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства в российском регионе

В Магнитогорске ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали бывшего директора муниципального казенного учреждения, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Подозреваемый принял и оплатил коммерческой организации невыполненные проектно-изыскательские работы по одному из объектов транспортной инфраструктуры. В результате региональному бюджету был нанесен ущерб в размере не менее 70 миллионов рублей.

В региональном управлении Следственного комитета России пояснили, что в марте 2020 года экс-директор заключил контракт на проектирование работ по многоуровневой дорожной развязке. При этом он знал, что выполненные работы не соответствуют техническому заданию и стоят меньше. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

По данным источника «Ленты.ру», речь идет об экс-директоре МКУ «Управление капитального строительства» Иване Трошкине.

Ранее сообщалось, что бывшего главу отделения по борьбе с коррупцией УМВД Брянска арестовали за взятку.

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      Илона Палей
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