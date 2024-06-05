Главы МИД Украины и Швейцарии обсудили подготовку к «саммиту мира»

Кулеба обсудил подготовку «саммита мира» с главой МИД Швейцарии Кассисом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Соответствующая запись опубликована в его аккаунте в социальной сети X.

Стороны обсудили подготовку к «саммиту мира» по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

«Саммит — это возможность для каждой страны продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН», — написал Кулеба.

Глава МИД Украины отдельно отметил роль Швейцарии в данном вопросе. По его словам, республика пообещала Киеву «продолжить вносить свой вклад в восстановление мира».

Ранее в Кремле заявили, что Швейцария отошла от нейтралитета, не позвав на саммит по Украине представителей Москвы.