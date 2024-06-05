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11:45, 5 июня 2024Россия

Из российского вуза отчислили пропустившего сессию из-за участия в СВО студента

Филиал ВГУЮ в Дагестане отчислил не сдавшего сессию из-за участия в СВО студента

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Дагестане из Северо-Кавказского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) отчислили студента, не сдавшего сессию из-за участия в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет паблик «Сапа Кавказ» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, 22-летний житель Махачкалы служит на СВО уже больше двух лет. В филиал РПА он поступил после школы, однако через год перевелся в Голицынский пограничный институт ФСБ России на Ставрополье, сохранив право восстановиться в ВГУЮ в течение пяти лет. Два года спустя мужчина закончил институт с красным дипломом в звании прапорщика. Тогда же началась спецоперация и россиянина отправили служить на границу с Украиной.

По информации авторов поста, приехав в отпуск, житель Дагестана восстановился в ВГУЮ на заочной форме обучения, после чего вернулся на службу. Как утверждает мать студента, ее сын предоставил вузу все необходимые документы, подтверждающие службу на российско-украинской границе. Несколько недель назад женщина решила узнать, какие экзамены ему предстоит сдать во время летнего отпуска, однако выяснилось, что мужчину отчислили. «Они утверждают, что его пребывание на СВО не имеет значения для учебы. Обидно, третий год он там», — заявила она.

В свою очередь, директор Северо-Кавказского филиала вуза Гусейн Магомедов объяснили «Сапе», что решение принято согласно федеральному законодательству. «Если у Минобра найдутся лазейки, я только рад идти навстречу таким студентам, — сказал он. — У нас не один такой студент отчислен. Их много: 500, 600, 700… они все на СВО. Очень много таких. Некоторые приходят. Но в основной массе — нет. Как диплом им выдавать? Я хочу им помочь, но не знаю как».

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ЖЗЛ
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