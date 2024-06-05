Израиль заподозрили в проведении тайной операции в США

NYT: Израиль провел тайную операцию по увеличению влияния в США

Израиль провел тайную операцию по увеличению своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Израиль в прошлом году организовал и проплатил кампанию по оказанию влияния (...) на американских законодателей и общественность США, чтобы увеличить поддержку своих действий в войне с Газой», — отмечается в материале издания.

В частности, операцией руководило Министерство по делам диаспор, которое курирует связь Израиля с еврейскими общинами во всем мире. Ряд технологических компаний страны произвели тысячи фальшивых ботов, которые начали активно писать посты в поддержку Израиля в социальных сетях, особенно тех, что связаны с американскими конгрессменами-демократами, критически настроенными к конфликту в Газе.

Авторы материала указывают, что для постов ботов чаще всего применялись тексты, переписанные из CNN и The Wall Street Journal, которые были изменены по содержанию в поддержку Израиля. Для написания текстов также использовался бот ChatGPT.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) проведет «интенсивную операцию» на границе с Ливаном против шиитского движения «Хезболлах».