Нетаньяху заявил о планах провести операцию на границе с Ливаном

Нетаньяху: ЦАХАЛ проведет интенсивную операцию на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет «интенсивную операцию» на границе с Ливаном против шиитского движения «Хезболлах». Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Израиль готов к чрезвычайно мощным действиям на севере (...) Тот, кто думает, что может причинить нам вред и мы будем сидеть сложа руки, совершил большую ошибку», — рассказал политик.

Нетаньяху также провел встречу с силами ЦАХАЛ, которые должны быть задействованы в операции против «Хезболлах». Он поблагодарил их и военных за отражение последствий ударов со стороны Ливана.

Ранее начальник генштаба Герци Халеви заявил, что израильские войска готовы начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.