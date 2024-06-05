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11:49, 5 июня 2024Экономика

Кадровый голод охватил российские колледжи

«Известия»: нехватка учителей затронула как минимум 34 процента колледжей в РФ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кадровый голод охватил российские колледжи, в трети (34 процентах) организаций среднего профессионального образования (СПО) страны не хватает учителей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты мониторинга аналитиков движения «Народный фронт».

Эксперты опросили почти 3 тысячи директоров подобных образовательных учреждений в России. Согласно данным Минпросвещения, сейчас в стране насчитывается 3,2 тысячи СПО. По итогам исследования выяснилось, что проблема кадрового обеспечения в первую очередь ощущается в сегменте молодых специалистов.

В 27 процентах подобных организаций доля штатных педагогов в возрасте от 18 до 44 лет составляет менее трети от общего числа учителей. Еще в 13 процентах таких сотрудников вовсе нет. В «Народном фронте» связали это с нежеланием идти работать в колледжи и другие СПО из-за низких зарплат.

Проблема кадрового обеспечения затронула не только колледжи, но и школы. Ранее сообщалось о нехватке учителей по базовым предметам как минимум в 20 регионах страны. Речь идет о педагогах по русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам. В ряде школ на этом фоне предпочитают перераспределять их обязанности между учителями в штате.

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