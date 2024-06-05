Ким Кардашьян повторила образ 10-летней дочери и была обругана в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян повторила образ 10-летней дочери Норт Уэст и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 43-летняя знаменитость предстала перед камерой в облегающем боди, объемных меховых штанах желтого цвета. Кроме того, она надела шапку-ушанку, сумку через плечо и очки в серебристой оправе. Известно, что недавно в таком образе снималась Норт.

Многие подписчики не оценили фотосессию предпринимательницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты не смогла уступить своей дочери несколько минут славы», «Единственное, что Ким может сделать для своей дочери — это ее заткнуть», «Ей всегда нужно превзойти оригинал», «Ким, на тебя меньше всего хочется смотреть в последнее время», «Дай своей дочери сиять!» — возмущались они.

В апреле Норт показала фанатам фото матери без макияжа. Девочка поделилась снимком, на котором Кардашьян предстала в пижаме собственного бренда Skims.