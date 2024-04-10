10-летняя дочь Ким Кардашьян показала фанатам фото матери без макияжа

Дочь американской телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст показала фанатам фото матери без макияжа. Соответствующая публикация появилась на их совместной странице в TikTok.

10-летняя девочка поделилась снимком с отдыха на островах Теркс и Кайкос. На размещенном кадре 43-летняя родительница предстала в пижаме собственного бренда Skims. Видно, на лице Кардашьян отсутствует косметика, а волосы уложены назад.

Многие поклонники оказались озадачены естественной внешностью бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему она выглядит так, будто высыхает?», «Ее кожа всегда выглядит настолько странно, что даже страшно», «Постоянные перелеты и лазерные процедуры портят кожу. Большое количество филлеров и псориаз она скрывает под слоями липкого макияжа», «Наполнитель в губах вновь куда-то уплыл», «Готов поспорить, что Ким в ярости от этих фотографий», — высказывались они.

Ранее пользователи сети обругали Ким Кардашьян за обилие фильтров на новом видео. Юзеры обратили внимание на ролик, который телезвезда опубликовала в TikTok-аккаунте своего косметического бренда Skkn. На размещенных кадрах она предстала в шелковом халате коричневого цвета и показала на камеру процесс создания макияжа.