Китайский внедорожник вспыхнул на ходу на российской трассе

В Саратове китайский внедорожник GAC загорелся во время движения по трассе

В Саратове китайский внедорожник GAC загорелся прямо во время движения по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По его информации, внутри автомобиля в момент происшествия ехали супруги, которые внезапно заметили дым из-под капота. Когда они остановились, то увидели очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили, никто не пострадал.

Причиной возгорания, предварительно, стала протекающая топливная магистраль. Автомобиль был произведен в 2022 году, его приобрели несколько месяцев назад для служебных целей.

Ранее на трассе «Восток» загорелся китайский кроссовер GAC, его водитель оказался заблокирован внутри автомобиля из-за заевших ремней безопасности. Известно, что до поездки автомобиль прошел техобслуживание, где у него не выявили нарушений в работе.