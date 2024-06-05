Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 5 июня 2024Россия

Китайский внедорожник вспыхнул на ходу на российской трассе

В Саратове китайский внедорожник GAC загорелся во время движения по трассе

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Саратове китайский внедорожник GAC загорелся прямо во время движения по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По его информации, внутри автомобиля в момент происшествия ехали супруги, которые внезапно заметили дым из-под капота. Когда они остановились, то увидели очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили, никто не пострадал.

Причиной возгорания, предварительно, стала протекающая топливная магистраль. Автомобиль был произведен в 2022 году, его приобрели несколько месяцев назад для служебных целей.

Ранее на трассе «Восток» загорелся китайский кроссовер GAC, его водитель оказался заблокирован внутри автомобиля из-за заевших ремней безопасности. Известно, что до поездки автомобиль прошел техобслуживание, где у него не выявили нарушений в работе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

      Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

      Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

      В США заявили об ухудшении состояния Байдена

      Задержанный в Херсонской области украинский агент получил 13 лет колонии

      В ЛНР заявили о срыве попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

      В ЕС захотели перенять опыт назначения Белоусова главой Минобороны

      Запад уличили в подготовке Молдавии к роли «второй Украины»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше