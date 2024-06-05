Леди Гага прокомментировала фото с округлившимся животом

Певица Леди Гага опровергла слухи о своей беременности

Американская певица Леди Гага прокомментировала появившиеся в сети фото с округлившимся животом, из-за которых ее заподозрили в беременности. Артистка поделилась видео в TikTok.

Артистка выложила ролик, на котором демонстрирует свой макияж. «Не беременна, просто рыдаю в тренажерном зале», — написала певица.

Ранее также 38-летняя Леди Гага появилась на ужине, устроенном в честь репетиции бракосочетания ее сестры, в облегающем черном мини-платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Исполнительницу сопровождал ее партнер Майкл Полански, с которым певица встречается уже четыре года. Папарацци также заметили на пальце знаменитости помолвочное кольцо с бриллиантом.