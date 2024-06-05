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19:14, 5 июня 2024Экономика

«Закипание» машины в пробке объяснили

Автоэксперт Родионов: машина с антифризом старше двух лет закипает в пробке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В летний зной машины нередко «закипают», стоя в пробке. Чем обусловлена эта проблема, автомобилистам объяснил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Его слова приводит «Российская газета».

В особо жаркие дни система охлаждения двигателя может начать барахлить. Перед летом особенно важно проверить объем охлаждающей жидкости в автомобиле. Она должна быть качественной и свежей. Зачастую в дорожном заторе «закипают» машины с антифризом старше двух лет. Старый антифриз не охлаждает двигатель, отчего патрубки и сальники быстрее выходят из строя, поясняет автоэксперт.

Причина многих летних поломок в авто — засоренный радиатор системы охлаждения. Ожидая экстремальную жару, стоит его очистить от пыли и грязи. Своевременное профилактическое обращение к специалистам избавит от множеств проблем с системой охлаждения в машине. «Хорошая практика, которая позволяет избежать серьезных неисправностей — профессиональная диагностика системы охлаждения в начале сезона», — заключил Родионов.

Как летняя жара сказывается на автомеханизме, ранее рассказал автоэксперт Аркадий Григорьев. Летом, по его словам, следует уделять особое внимание качеству расходных материалов.

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