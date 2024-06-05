Мигрант напал на россиян возле миграционного центра и попал на видео

В Екатеринбурге мигрант напал на журналистов во время сьемки сюжета о нелегалах

В Екатеринбурге мигрант напал на журналистов во время съемки сюжета про нелегалов. Инцидент попал на видео, которое опубликовал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев в Telegram-канале.

Журналисты местного телеканала готовили репортаж о фиктивной постановке на учет иностранцев. Репортеры вели съемку около миграционного центра. Они пытались взять интервью у человека, который раздавал сим-карты мигрантам без оформления и предъявления паспорта. В этот момент к ним подскочил мужчина. На опубликованных кадрах видно, как он пытается выбить технику из рук журналистов, нецензурно выражается и толкает девушку.

«Диалог сначала строился дружелюбно, пока в него не вмешался "старший" (...), который напал на съемочную группу, испортил оборудование и ударил девушку-журналиста», — рассказал Чукреев.

Пострадавшие написали заявление в Следственный комитет.

В апреле 2024 года в Подмосковье мигранты напали на 69-летнего Героя России Евгения Черняева, избили и переехали его на тракторе из-за того, что тот выступал против нарушений правил дорожного движения и тишины.