Минобороны сообщило о перехвате двух ракет американского ЗРК Patriot

Российские войска перехватили две ракеты американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне боевых действий было перехвачено десять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две управляемые авиабомбы Hammer французского производства.

Также российские военнослужащие за сутки сбили 55 беспилотников противника.

Ранее на Западе заявили, что отправка ЗРК Patriot в Харьковскую область Украины неминуемо приведет к их уничтожению. британский военный эксперт Александр Меркурис считает, что передача Киеву столь дорогого оружия не возымела бы того эффекта, на который рассчитывает Киев. Он добавил, что Россия обладает военными возможностями для обнаружения и оперативного уничтожения передаваемого украинским войскам вооружения.