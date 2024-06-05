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13:12, 5 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о перехвате ракет Patriot

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет американского ЗРК Patriot

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские войска перехватили две ракеты американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне боевых действий было перехвачено десять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две управляемые авиабомбы Hammer французского производства.

Также российские военнослужащие за сутки сбили 55 беспилотников противника.

Ранее на Западе заявили, что отправка ЗРК Patriot в Харьковскую область Украины неминуемо приведет к их уничтожению. британский военный эксперт Александр Меркурис считает, что передача Киеву столь дорогого оружия не возымела бы того эффекта, на который рассчитывает Киев. Он добавил, что Россия обладает военными возможностями для обнаружения и оперативного уничтожения передаваемого украинским войскам вооружения.

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      Алан Босиков
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