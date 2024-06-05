Минобороны заявило об уничтожении складов группировки ВСУ «Хортица»

МО РФ: уничтожены склады группировки ВСУ «Хортица» и «Иностранного легиона»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что склад, где хранились военная техника и вооружение, уничтожены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по месту хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живой силе и военной технике в 118-ти районах боевых действий.

За минувшие сутки в зоне проведения СВО средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 55 беспилотников, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и французские управляемые авиационные бомбы Hammer.