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21:36, 5 июня 2024Россия

Путин высказался о тотальной мобилизации на Украине

Путин заявил, что тотальная мобилизация на Украине не решает проблем

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Тотальная мобилизация на Украине не решает проблем и идет на восполнение потерь, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ политик высказался о мобилизации на Украине.

«То, что сейчас проводится, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблему, потому что вся эта мобилизация только закрывает потери», — подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что в мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции более 35 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов добавил, что Киев также потерял 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронемашин, среди которых четыре Abrams и семь Leopard.

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      Марина Совина
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