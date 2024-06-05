Путин высказался о тотальной мобилизации на Украине

Путин заявил, что тотальная мобилизация на Украине не решает проблем

Тотальная мобилизация на Украине не решает проблем и идет на восполнение потерь, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ политик высказался о мобилизации на Украине.

«То, что сейчас проводится, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблему, потому что вся эта мобилизация только закрывает потери», — подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что в мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции более 35 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов добавил, что Киев также потерял 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронемашин, среди которых четыре Abrams и семь Leopard.