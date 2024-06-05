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12:57, 5 июня 2024Россия

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

МГД приняла решение провести выборы депутатов 8 сентября
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Выборы депутатов нового созыва Московской городской Думы назначены на 8 сентября. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, его цитирует официальный сайт.

По закону единый день голосования на выборах выпадает на второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов. В этот раз дата выпала именно на 8 сентября. Новый созыв городской думы станет восьмым по счету. Предыдущий состав депутатов был выбран пять лет назад.

«Принято постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва" – одного из ключевых политических событий, которое определяет дальнейший путь развития нашего города. Данное постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия. Его публикация даст старт избирательной кампании», — рассказал Шапошников.

Ранее вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил разрешить голосовать на выборах в России с 16 лет. В качестве примера автор инициативы приводит опыт других стран, где гражданам предоставляют избирательное право с 16 лет — в Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Иране, Шотландии, на Кипре, Кубе, Мальте.

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