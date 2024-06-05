Московского эксгибициониста отправили в СИЗО на два месяца

В Москве взяли под стражу мужчину, показывавшего школьницам половой орган

Чертановский районный суд Москвы взял под стражу 54-летнего эксгибициониста, который показывал школьницам интимные участки тела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца, до 3 августа. Его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. По версии следствия, он привлекал внимание школьниц на улицах юга Москвы и оголялся, добавляя активную жестикуляцию.

По данным РЕН ТВ, обвиняемого задержали после жалобы матери десятилетней ученицы. Девочка рассказала, что во время прогулки с подругой она увидела подозрительного мужчину на велосипеде. Он показывал четвероклассницам оголенный половой орган, дети испугались и убежали домой.

Мужчина признался полицейским в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку.