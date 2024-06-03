Отчим и мать несколько лет насиловали и совращали несовершеннолетнюю россиянку

В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку

В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчина усыновил девочку и начал проявлять к ней нездоровый интерес со времени, когда она пошла в первый класс. Мать школьницы про это знала, но никак этому не препятствовала. Через какое-то время женщина сама стала вовлекать несовершеннолетнюю дочку в занятия сексом.

В какой-то момент об этом узнала бабушка девочки, которая и обратилась в полицию. Силовики задержали семейную пару. В отношении них следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Удмуртии 27-летний отчим изнасиловал 11-летнюю девочку и расправился с ее матерью.