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20:53, 3 июня 2024Силовые структуры

Отчим и мать несколько лет насиловали и совращали несовершеннолетнюю россиянку

В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку

Фото: PxHere

В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчина усыновил девочку и начал проявлять к ней нездоровый интерес со времени, когда она пошла в первый класс. Мать школьницы про это знала, но никак этому не препятствовала. Через какое-то время женщина сама стала вовлекать несовершеннолетнюю дочку в занятия сексом.

В какой-то момент об этом узнала бабушка девочки, которая и обратилась в полицию. Силовики задержали семейную пару. В отношении них следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Удмуртии 27-летний отчим изнасиловал 11-летнюю девочку и расправился с ее матерью.

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      Варвара Митина
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