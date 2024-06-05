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20:23, 5 июня 2024Силовые структуры

Мужчина украл 12 миллионов рублей у россиян и потратил их в казино

В Севастополе мужчина украл 12 млн рублей у россиян и потратил их в казино

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в кражах и мошенничестве на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, подозреваемый — 47-летний ранее судимый местный житель — знакомился с женщинами через социальные сети, представляясь высокопоставленным сотрудником спецслужб и бизнесменом. Входя в доверие к россиянкам, он тайно похищал у них крупные суммы денег или занимал их под различными предлогами, не намереваясь возвращать. Таким образом он смог завладеть семью миллионами рублей. Он также размещал объявления в интернете о строительстве частных домов, выдавая себя за генерального директора крупной фирмы. После этого он брал от потенциальных клиентов предоплату и переставал выходить на связь. Его жертвами успели стать трое жителей Севастополя, которые передали мошеннику пять миллионов рублей. Кроме того, задержанный подозревается в краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей у родственников своей знакомой.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество»), в настоящее время фигурант арестован. Уточняется, что все полученные преступным путем деньги он успел потратить на развлечения и казино в Сочи.

Ранее силовики задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» и участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» 43-летнюю Алену Полынь (настоящее имя Елена Суликова) по уголовному делу. Женщину подозревают в экстремизме и мошенничестве при оказании «псевдорелигиозных услуг».

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      Олеся Мицкевич
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