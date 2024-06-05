На ПМЭФ показали новую электрическую Niva

«АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ прототип электрической версии Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» показал прототип электрической версии внедорожника Niva Travel. Новая модель E-Niva была впервые представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РБК.

Представитель марки объяснил корреспондентам издания, что концептуальный макет построен на базе бензиновой Niva Travel. Новинка будет иметь запас хода 175 километров и емкость батареи 34 киловатта. В автомобиле установлены две литий-никелевые батареи — одна в багажнике и одна под задним рядом сидений. Номинальная мощность двигателя 60 киловатт, максимальная — 120 киловатт.

В салоне E-Niva — кожаные сиденья с отделкой. На машине установлены оригинальный бампер и оригинальные блок-фары LED. Полная зарядка автомобиля от обычной бытовой розетки займет 12 часов, с трехфазной это время сократится до 5,5 часа. Ценовой диапазон на модель пока не известен, сообщил представитель Niva. Также не ясно, поступит ли автомобиль в продажу, все будет зависеть от того, «как публика отнесется», добавил он.

В апреле 2024 года продажи автомобилей Lada в России подскочили на 64,8 процента в годовом выражении, до 45 511 штук. Автопроизводитель отметил, что месячные продажи коммерческих и пассажирских автомобилей достигли рекордных значений за последние 12 лет. Лучший результат по продажам в прошлом месяце продемонстрировала Lada Granta — 21 429 автомобилей, также было реализовано 13 450 машин Lada Vesta, 4819 внедорожников Niva Legend и 5205 единиц Niva Travel.