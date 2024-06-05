На ПМЭФ выставили на продажу автографы Путина и Трампа за миллионы рублей

На ПМЭФ выставили на продажу автографы Путина и Трампа за пять миллионов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки. При этом под ней расположены их подписи.

«Это двойной автограф Путина и Трампа на конференции. Человек, у которого мы его купили, выполнял там определенную роль, и он сумел подписать сначала у одного, а потом у другого. Получился уникальный экспонат. Таких вещей в мире буквально несколько штук», — рассказал учредитель компании Stargift Илья Слуцкий.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Петербурге продали визитную карточку Путина за два миллиона рублей. При этом стартовая цена составляла одну тысячу рублей.