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00:09, 25 декабря 2023Ценности

Визитку Путина продали за два миллиона рублей

Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за 2 миллиона рублей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Визитная карточка президента России Владимира Путина продана на аукционе. Об этом сообщает Петербургский аукционный дом.

Неизвестный покупатель выложил за карточку два миллиона рублей. Стартовая цена составляла одну тысячу рублей.

Визитка была сделана для Путина, когда он работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годы. Несколько телефонных номеров на этой визитке написаны рукой Путина.

В декабре 2020 года визитку Путина во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга решили продать в интернете. В продаже также появилась фотография с автографом, на которой Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Цена каждого лота составляет полмиллиона рублей.

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      Марина Совина
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