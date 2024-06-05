На Украине заявили о сокращении безвозмездной международной помощи

Депутат Рады Гетманцев: безвозмездная международная помощь сократилась в 5 раз

Безвозмездная международная помощь Украине сократилась в пять раз за пять месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«По данным министерства финансов, в январе — мае 2024 года сумма грантов (бесплатной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета) составила 44,7 миллиарда гривен, против аналогичного периода прошлого года она сократилась в более чем пять раз, или на 180,6 миллиарда гривен», — заявил он.

Однако, по информации Гетманцева, доходы бюджета в годовом измерении увеличились. За пять месяцев текущего года доходы госбюджета выросли на 1,3 процента к аналогичному периоду 2023-го.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели объявит о поставках Украине новых крупных партий оружия. 20 апреля Палата представителей Конгресса приняла проект о дополнительной поддержке Киева почти на 61 миллиард долларов.