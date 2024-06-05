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11:47, 5 июня 2024Силовые структуры

Названа дата заседания по делу рядового за расправу над сослуживцем на СВО

Начался суд над рядовым за расстрел двух сослуживцев на СВО за упреки

Фото, Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд назначил на 11 июня первое заседание по уголовному делу рядового-контрактника Александра Ткаченко, который вел «праздную» жизнь в зоне специальной военной операции (СВО), а затем выстрелил в двух сослуживцев, упрекавших его в трусости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По закону на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые выскажут свою позицию по предъявленному им обвинению. Далее суд определит порядок исследования доказательств, собранных следственными органами.

Военному вменяется ряд статей: покушение, самовольное оставление места службы и незаконный оборот наркотических веществ.

По данным следствия, Ткаченко служил по контракту в Волгограде, где его характеризовали отрицательно. Затем с 1 июля по 2 августа 2023 года он был на лечении в госпитале, но после выписки не вернулся в расположение части. 23 августа в Воронеже полиция задержала Ткаченко с дозой «соли», его отправили в военную комендатуру, а затем в часть. Однако рядовой вновь ушел оттуда, а его подразделение отправили под Херсон.

8 октября Ткаченко самостоятельно добрался до места службы, но руководству не доложил о своем прибытии, а праздно проводил время. В столовой он выпивал с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Те заявили Ткаченко, что он боится участвовать в боевых действиях, поэтому сбежал из части. В ответ на эти упреки рядовой через несколько часов открыл по ним стрельбу из автомата АК-12. Савельев не выжил от полученных ран, Яковлева госпитализировали с ранением голени. Ткаченко сбежал, но на следующий день его поймали и привлекли к уголовной ответственности.

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      Екатерина Кашурникова
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