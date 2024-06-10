Раскрыты подробности о слушании по делу стрелявшего в сослуживца на СВО военного

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело военного, расстрелявшего сослуживца на СВО

Названа дата заседания по делу рядового за расправу над сослуживцем на СВО

Начало событий в новости Названа дата заседания по делу рядового за расправу над сослуживцем на СВО

Южный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело российского военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого в расправе над сослуживцем в зоне специальной военной операции (СВО). Такие подробности «Ленте.ру» раскрыли в суде.

Рядовой обвиняется по части 3.1 статьи 337 («Самовольное оставление части»), части 1 статьи 228 («Незаконное приобретение наркотиков»), части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца»), пункту «е» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Первое заседание назначено на 11 июня.

По данным следствия, Ткаченко служил по контракту в Волгограде, откуда в июле 2023 года попал на лечение в госпиталь. После выписки рядовой не вернулся в расположение части, а 23 августа был задержан полицией в Воронеже с дозой наркотиков. Его отправили в военную комендатуру, а затем в часть, откуда он вновь ушел.

В октябре военный самостоятельно добрался до места службы под Херсон и, не доложив руководству о своем прибытии, начал праздно проводить время. В какой-то момент в столовой двое сослуживцев заявили Ткаченко, что тот боится участвовать в СВО, после чего он открыл по ним стрельбу из автомата АК-12. Один из потерпевших не выжил.

