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18:36, 10 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о слушании по делу стрелявшего в сослуживца на СВО военного

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело военного, расстрелявшего сослуживца на СВО
Начало событий в новости Названа дата заседания по делу рядового за расправу над сослуживцем на СВО

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело российского военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого в расправе над сослуживцем в зоне специальной военной операции (СВО). Такие подробности «Ленте.ру» раскрыли в суде.

Рядовой обвиняется по части 3.1 статьи 337 («Самовольное оставление части»), части 1 статьи 228 («Незаконное приобретение наркотиков»), части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца»), пункту «е» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Первое заседание назначено на 11 июня.

По данным следствия, Ткаченко служил по контракту в Волгограде, откуда в июле 2023 года попал на лечение в госпиталь. После выписки рядовой не вернулся в расположение части, а 23 августа был задержан полицией в Воронеже с дозой наркотиков. Его отправили в военную комендатуру, а затем в часть, откуда он вновь ушел.

В октябре военный самостоятельно добрался до места службы под Херсон и, не доложив руководству о своем прибытии, начал праздно проводить время. В какой-то момент в столовой двое сослуживцев заявили Ткаченко, что тот боится участвовать в СВО, после чего он открыл по ним стрельбу из автомата АК-12. Один из потерпевших не выжил.

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      Олеся Мицкевич
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