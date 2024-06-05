Названа стоимость самого дорогого лота на ПМЭФ

На ПМЭФ продадут письмо советского ученого Королева за 75 миллионов рублей

Владелец компании Stargift Илья Слуцкий назвал стоимость самого дорогого лота на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующий комментарий приводит телеканал РЕН ТВ в Telegram.

«Мы продаем подарки людям, у которых есть все. В основном это автографы и вещи знаменитостей, эксклюзивные книги и предметы искусства. Стоимость самого дорого экспоната составляет 75 миллионов рублей. Это письмо Королева, которое побывало в космосе на МКС», — заявил он, продемонстрировав на камеру рукопись советского ученого, которая посвящена запуску первому спутнику Земли.

Слуцкий показал журналистам еще одно письмо Королева личного характера. В нем он описывал свой отдых в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.