Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:09, 5 июня 2024Ценности

Названа стоимость самого дорогого лота на ПМЭФ

На ПМЭФ продадут письмо советского ученого Королева за 75 миллионов рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Владелец компании Stargift Илья Слуцкий назвал стоимость самого дорогого лота на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующий комментарий приводит телеканал РЕН ТВ в Telegram.

«Мы продаем подарки людям, у которых есть все. В основном это автографы и вещи знаменитостей, эксклюзивные книги и предметы искусства. Стоимость самого дорого экспоната составляет 75 миллионов рублей. Это письмо Королева, которое побывало в космосе на МКС», — заявил он, продемонстрировав на камеру рукопись советского ученого, которая посвящена запуску первому спутнику Земли.

Слуцкий показал журналистам еще одно письмо Королева личного характера. В нем он описывал свой отдых в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Минобороны заявило об уничтожении складов группировки ВСУ «Хортица»

      Звезда «Интернов» попытался тараном попасть на московскую парковку

      Стали известны новые подробности боев в Харьковской области

      Минобороны сообщило о перехвате ракет Patriot

      Желающим присвоить соседскую заброшенную дачу россиянам дали совет

      В Госдуме назвали льготную ипотеку ошибкой

      В России вынесли приговор американцу за реабилитацию нацизма

      Израиль начал военные операции в лагере для беженцев в секторе Газа

      В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше