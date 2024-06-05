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11:02, 5 июня 2024Мир

Неизвестный с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии»

Неизвестный с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии» в Мангейме

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Неизвестный с ножом напал на политика партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Мангейме, где ранее уже происходили похожие случаи. Об этом сообщает немецкий портал Focus Online.

«По данным окружной ассоциации АдГ, инцидент произошел недалеко от рыночной площади. Кандидат от партии поймал на месте разрывавшего плакаты человека. Когда он столкнулся с этим человеком, тот напал на него и ранил ножом. Политик АдГ все еще находится в больнице, но получил лишь порезы», — отмечается в материале.

Полиция подтвердила произошедшее и начала расследование. Представители АдГ утверждают, что нападавшим был «левый экстремист». Информация на данный момент не подтверждена.

Ранее депутат от АдГ Мартин Шмидт получил травму от удара стеклянной пепельницей. Предполагаемым преступником является 52-летний мужчина, который заявил, что «действовал из политической неприязни». Он отнес себя к сторонникам левых идей.

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      Максим Габриелян
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