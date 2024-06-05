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08:32, 5 июня 2024Мир

Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

Военкор Жданов: ФРГ проявляет промышленный интерес к залежам лития в Донбассе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия сильно заинтересована в литии, его залежи есть в Донбассе. Именно этот главный промышленный интерес побуждает ее тратить миллиарды на финансирование украинского конфликта, заявил военкор RT Игорь Жданов.

По его словам, немецкие компании вынуждены дорого платить за транспортировку этого металла из Латинской Америки. При этом оценки запасов лития в регионе, где проходят боевые действия, многообещающие, и это отмечали в бундестаге.

Литий применяется для рынков возобновления энергии, электромобилей, стальной электроники. В частности, в нем нуждаются такие компании, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, Siemens и Bosch, для производства своей продукции.

Жданов полагает, что для ФРГ возможность снизить расходы уже выглядит достаточно серьезным поводом для разжигания конфликта.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительству Германии стоило раньше разрешить Украине наносить удары по территории России. Теперь это разрешение охватывает строго локализованную территорию вокруг Харькова.

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      Александра Синицына
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