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21:05, 4 июня 2024Мир

В правительстве Германии пожалели из-за решения по Украине

Вице-канцлер Хабек: Германии стоило раньше разрешить Украине удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Правительству Германии стоило раньше разрешить Украине наносить удары по территории России. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в беседе с немецкой газетой Augsburger Allgemeine.

«В настоящее время разрешение распространяется на строго локализованную территорию вокруг Харькова. Для самообороны и защиты. Но это правда, что решение, которое мы приняли, могло быть принято еще раньше», — заявил Хабек.

Ранее более десяти стран Запада разрешили украинским войскам наносить удары своим оружием по территории России. Среди них — Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил эскалацию боевых действий из-за использования Украиной немецкого оружия для ударов по России.

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      Евгений Силаев
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