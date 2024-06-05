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00:56, 5 июня 2024Мир

Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС

Санкции против МУС поддержали 247 членов Палаты представителей Конгресса США

Фото: Leah Millis / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможности введения санкций против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что инициативу поддержали 247 конгрессменов. Еще 155 законодателей выступили против.

Утром 4 июня сообщалось, что процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Законопроект предполагал отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».

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      Евгений Силаев
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