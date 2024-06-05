Звезда шоу на ТНТ рассказала о папке с фотографиями мужских половых органов

Звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, юмористка Ирина Мягкова заявила, что у нее на смартфоне есть папка с откровенными фотографиями мужчин. Об этом она сообщила в эфире проекта «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube.

Мягкова рассказала, что некоторые фанаты-мужчины присылают ей снимки своих половых органов. По словам звезды ТНТ, у нее на телефоне есть папка с подобными фото. «Объясню: я не сошла с ума, я их сохранила, чтобы потом написать про это [юмористический] блок», — уточнила она.

Ранее Мягкова поделилась историей о том, как однажды она получила эротическое фото от своего знакомого, когда была на рабочем собрании. Сообщение стало для юмористки неожиданностью, и она покраснела на совещании.

Перед этим Мягкова рассказала о пугающем подарке от поклонницы. Звезда «Женского стендапа» призналась, что из-за сюрприза ей стало не по себе.