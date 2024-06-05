Певица Ханна показала гематомы на ягодицах на видео в бикини

33-летняя российская певица Ханна с гематомами на ягодицах снялась в бикини

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала тело в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) позировала в полный рост в бикини собственного бренда XGirl. Украшенный стразами комплект состоял из топа с треугольными чашками и V-образных стрингов. В то же время знаменитость примерила высокие белые носки и кроссовки и уложила волнами распущенные волосы.

Исполнительница также снялась, повернувшись к камере спиной. При этом на ее ягодицах были видны гематомы.

В мае рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, примерила облегающий наряд без бюстгальтера перед камерой.