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12:09, 5 июня 2024Культура

Певицу Zivert заподозрили в беременности

Певица Zivert выложила фото с животом и спровоцировала слухи о беременности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выложило фото с округлившимся животом и спровоцировала слухи о своей беременности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадре из Италии артистка держит руку на животе. Поклонники предположили, что артистка может ждать первенца.

Позже певица отреагировала на комментарии пользователей соцсети, отметив, что она просто съела много еды. «Ребят, молю! На вчерашнем фото в сториз я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом», — написала она.

Ранее американская певица Леди Гага прокомментировала появившиеся в сети фото с округлившимся животом, из-за которых ее заподозрили в беременности.

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      Варвара Кошечкина
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