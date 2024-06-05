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09:06, 5 июня 2024Россия

Под Москвой в животе женщины выросла опухоль с костями черепа, волосами и жиром

В Подольске в животе женщины выросла опухоль с костями, волосами и жиром

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В подмосковном Подольске в животе у женщины выросла опухоль с костями черепа, волосами и жиром. Об этом сообщил Минздрав Московской области на сайте.

Опухоль удалили из правового яичника пациентки, ее диаметр составил восемь сантиметров. Как уточнили в ведомстве, в животе у женщины нашли тератому — врожденная патология, возникающая еще во время эмбрионального развития.

«Операции такого рода являются высокотехнологичными, ведь удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует определенной, очень аккуратной техники оперативного вмешательства», — сказал главврач подольского роддома Александр Скобенников.

Медикам после вмешательства удалось сохранить репродуктивную функцию у женщины. Сейчас 34-летняя пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Ранее в Башкирии огромную опухоль удалили из тела жителя Уфы. Мужчина до последнего времени не замечал уже начавшее гнить новообразование, к моменту операции его вес составлял 20 килограммов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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